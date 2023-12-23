المالك: مشكلة الشباب واضحة وبيسكان أخذ فرصته

أبدى العضو الذهبي بنادي الشباب، عبدالعزيز فهد المالك، استياءه من تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المدرب الكرواتي إيغور بيكسان أخذ فرصة كبيرة.

المالك يُعلق على أزمة الشباب

وقال المالك: “بعد الهدوء، مشكلة الشباب واضحة هناك لاعبين حرام عليهم ارتداء شعار النادي، والمدرب أخذ فرصته وزيادة بقائه هدر في الوقت وهدر في النقاط.. من يعمل ويحترق للكيان يلعب واللي يسحب رجلينه انفرادي”.

وتابع العضو الذهبي حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “معلومة الشباب أكبر من أي شخص أو أي لاعب فمن يحترم الكيان له منا المحبة والاحترام والمقصر يجب أن يحاسب حسب لوائح النادي”.

الخسارة أمام الأخدود

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في الفوز على الليوث بالأمس بهدف دون رد على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الليوث عند 18 نقطة في المركز الـ13.