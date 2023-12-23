أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن تقديراتها تشير إلى أن الإصابات بالمتحور الفرعي الجديد لكوفيد-19 “جيه.إن.1” تشكل نسبة تتراوح بين 39 و50 % من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى 23 ديسمبر.

المتحور الجديد الأكثر انتشارًا

المتحور الجديد أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن هذه الزيادة المستمرة تشير إلى أنقد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

معلومات عن المتحور الجديد JN.1

على الرغم من عدم وجود أدلة كافية حتى الآن لقول أي شيء بشكل قاطع، لا يبدو أن JN.1 يسبب المزيد من حالات المرض الشديد أو الأعراض التي تختلف عن تلك المرتبطة بالسلالات السابقة، بينما لاحظ مركز السيطرة على الأمراض أن أعراض فيروس كورونا تميل عمومًا إلى التشابه عبر المتغيرات، وعادةً ما تعتمد الأعراض وشدتها على مناعة الشخص أكثر من اعتمادها على المتغيرات، وتتمثل أبرز المعلومات المتوفرة بشأن المتحور الجديد في التالي:

أحد الجوانب الخاصة لـ JN.1 هو تطوره السريع، مما يشير إلى أنه قد يكون أفضل في التهرب من أجهزة المناعة، أو قد يكون ببساطة أكثر قابلية للانتقال، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. تتوفر لقاحات للمساعدة في الحماية من هذا المتحور الجديد، حيث تتوفر لقاحات الإنفلونزا وكوفيد المحدثة لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فما فوق. ويتم توفير وسائل الوقاية الجديدة من الفيروس المخلوي التنفسي للفئات السكانية الأكثر ضعفًا وتتضمن خيارين من اللقاحات للبالغين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكبر. من المتوقع أن تؤدي لقاحات كوفيد المحدثة التي أصبحت متاحة هذا الخريف إلى زيادة الحماية ضد المتحور الجديد علاوة على ذلك، يجب أن تكون اختبارات فيروس كورونا قادرة على اكتشاف JN.1 والسلالات الأخرى، وستظل العلاجات المضادة للفيروسات فعالة تجاه المتحور الجديد.

البلدان المتأثرة بمتحور كورونا الجديد JN.1

وتم اكتشاف JN.1 في 11 دولة أخرى بعد اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2023، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، تم اكتشاف أول حالة تم الإبلاغ عنها لـ JN.1 في الهند في ولاية كيرالا، وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة من هذه السلالة شديدة الطفرة، وأصبح ارتداء الأقنعة إلزاميًّا في ولاية كارناتاكا.

وخلال الشهر الماضي، زادت نسبة فيروسات JN.1 بسرعة، حيث ارتفعت من 3.3% في أوائل نوفمبر إلى 27.1% بحلول أوائل ديسمبر، وتشمل البلدان التي سجلت أعلى النسب فرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن منطقة غرب المحيط الهادئ شهدت أكبر قفزة في نسب الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1. وتشهد سنغافورة ارتفاعًا قياسيًّا في حالات الإصابة بكوفيد-19، مما دفع وزارة الصحة إلى إصدار بيان يحث الناس بشدة على ارتداء الكمامات، وفقًا لتقرير إعلامي.