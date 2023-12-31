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يجب التأدب بآداب الإسلام أثناء التنزه

المحافظة على البيئة محور خطبة الجمعة

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ مساءً
المحافظة على البيئة محور خطبة الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 23/ 6/ 1445هـ لحث الناس على المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها بأي شكل من الأشكال، وأهمية التأدب بآداب الإسلام أثناء التنزه في المتنزهات البرية، والتأكيد على وجوب المحافظة على نظافة المكان بعد التنزه فيه، وعدم إبقاء المخلفات البلاستيكية والزجاجية وبقايا الطعام وغيرها والتي تضر بالإنسان والنبات والحيوان.

المحافظة على البيئة

كما وجه الوزير بالتأكيد على عدم إشعال النار إلا في الأماكن المسموح بها، وضرورة إطفائها قبل مغادرة المكان، ووجوب الالتزام بالأنظمة التي أصدرتها الجهات المعنية بشأن المحميات الطبيعية وعدم الاعتداء عليها، وكذلك عدم الصيد والاحتطاب تحقيقًا للغاية الشرعية في المحافظة على الحياة الفطرية والغطاء النباتي.

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كذلك تضمّن توجيه الوزير التأكيد على التحذير من المكوث في الأودية والشعاب أو قطعها بالسيارات أثناء مواسم الأمطار لما في ذلك من تعريض النفس والمال للهلاك.

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