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شدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
المواطن - فريق التحرير

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.

طقس مكة المكرمة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والكامل وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات ورابغ وبحرة والليث، ومنطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة، ومناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية، ويتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل تربة والمويه والخرمة ورنية والقنفذة، ومناطق تبوك والباحة.

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وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، لتشمل الرياض العاصمة ورماح وثادق ومرات والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم والخرج، ومناطق الشرقية وعسير.

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