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يمكن رؤيتها بالعين المجردة

المرأة المسلسلة تضيء سماء الأرض

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ مساءً
المرأة المسلسلة تضيء سماء الأرض
المواطن - فريق التحرير

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يعرف أن مجرة “أندروميدا” أو “المرأة المسلسلة” هي أقرب مجرة لنا في الفضاء، وتقع على بعد نحو 2.5 مليون سنة ضوئية من الأرض، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وستتاح لعشاق الفلك فرصة لرؤية هذا الجسم المدهش في سماء الليل هذا الأسبوع بالعين المجردة، بحسب ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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قطر المجرة

ويبلغ قطر المجرة أكثر من 150 ألف سنة ضوئية، وتظهر كبقعة من الضوء في السماء أكبر حتى من البدر. وهذا يعني أنه يمكن اكتشافها بسهولة في ليلة صافية خلال هذا الأسبوع. وبالطبع من الأفضل أن يكون لديك منظار أو حتى تلسكوب.

كما تعد المجرة أبعد جسم يستطيع البشر رؤيته دون مساعدة من الأجهزة المتخصصة، وذلك بسبب حجمها الهائل وسطوعها.

كيف ترى أندروميدا في سماء الليل

مع مغادرة البدر لسماء الليل، سيكون من السهل جدًّا اكتشاف الجسم البعيد في السماء.

وهناك عدة طرق لاكتشاف مجرة المرأة المسلسلة، لكن أسرع طريقة هي ببساطة استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، مثل Night Sky على جهاز “آيفون”.

ويستخدم هذا التطبيق مستشعرات هاتفك لتوجيهك على الفور إلى مكان وجود المرأة المسلسلة.

وإذا كنت على دراية بالأبراج، فلديك بعض الخيارات لتحديد موقع المجرة، أحدها هو تحديد المربع الكبير في كوكبة الفرس الأعظم. ثم اخرج من منتصف المربع يسارًا إلى مجرة المرأة المسلسلة.

وهناك خيار آخر وهو البحث عن كوكبة ذات الكرسي، والتي لها شكل حرف W. والنجم الأكثر سطوعًا في الكوكبة هو شيدار، والذي يشبه رأس سهم يشير نحو مجرة المرأة المسلسلة.

وكما هو الحال دائمًا، قد يؤثر موقعك على مدى قدرتك على رؤية مجرة المرأة المسلسلة، حيث يمكن أن تمنع الغيوم أو الأضواء الاصطناعية الاستمتاع بهذا المشهد.

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