المراعي توزع مليار ريال أرباحًا نقدية على المساهمين

أعلنت شركة المراعي عن صدور توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023.

أرباح المراعي

وبحسب بيان الشركة عبر موقع تداول السعودية فقد أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 ديسمبر 2023م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2023م بقيمة مليار ريال.

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,000 مليون سهم فيما ستكون حصة السهم من التوزيع ريال واحد بنسبة 10% إلى قيمة السهم الاسمية.

تاريخ الأحقية والتوزيع

وأضافت الشركة أنه سيتم توزيع الأرباح على مساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

فيما سيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة، كما سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

تحديث البيانات

ونوهت الشركة بأنه بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين، تخضع التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.”

كما حثت شركة المراعي مساهميها على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان استلام أرباحهم المستحقة في الوقت المناسب.