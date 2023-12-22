Icon

المركزي المصري يبقي على سعر الفائدة Icon لقطات من أمسية العرض الخاص بإطلاق الوثائقي هورايزن Icon الهلال يُعزز انفراده بصدارة دوري روشن بسباعية في أبها Icon وزير الإعلام يشهد العرض الخاص لـ هورايزن الوثائقي ويدشّن 8 شراكات محلية ودولية Icon الجاسر يدشن أحدث مركز لتوضيب محركات الطائرات على مستوى المنطقة Icon ميتروفيتش يُعادل رقم سيموس والسومة Icon تسمم 9 طالبات في مدرسة ابتدائية في الرياض وحالتهم مستقرة Icon مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو Icon الهلال يتقدم على أبها بثنائية سافيتش وميتروفيتش Icon محمد بن فيصل يحصل على الدكتوراه في القانون مع مرتبة الشرف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

المركزي المصري يبقي على سعر الفائدة

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
المركزي المصري يبقي على سعر الفائدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى (19.25%، 20.25% و19.75%) على الترتيب.

اجتماع المركزي المصري

الجدير بالذكر أن اجتماع، الخميس، هو آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري لعام 2023، والذي قررت خلاله لجنة السياسات النقدية، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض.

قد يهمّك أيضاً
شراكة لتبادل الخبرات وإقامة المبادرات مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا

شراكة لتبادل الخبرات وإقامة المبادرات مع مجلس وادي القرى الثقافي بالعلا

تأجيل مباراة لوتون ضد بورنموث بعد سقوط أحد اللاعبين مغشيًا عليه

تأجيل مباراة لوتون ضد بورنموث بعد سقوط أحد اللاعبين مغشيًا عليه

كان البنك المركزي المصري لجأ لرفع سعر الفائدة خلال عام 2023 مرتين فقط، مقابل 5 مرات لجأت فيها لجنة السياسات النقدية لتثبيت سعر الفائدة، بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي حدث بشكل تدريجي في نفس الفترة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

28 صقراً تتأهل للأشواط النهائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
السعودية اليوم

28 صقراً تتأهل للأشواط النهائية في مهرجان...

السعودية اليوم
إفشاء أي معلومة سرية محظور على الموظف العام حتى بعد انتهاء خدمته
السعودية اليوم

إفشاء أي معلومة سرية محظور على الموظف...

السعودية اليوم
واتساب يطلق ميزة جديدة
تكنولوجيا

واتساب يطلق ميزة جديدة

تكنولوجيا
جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على 21 برنامجًا أكاديميًّا
السعودية اليوم

جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على...

السعودية اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية على...

السعودية اليوم
تحطم طائرة تدريب عسكرية ومقتل طاقمها جنوب الهند
العالم

تحطم طائرة تدريب عسكرية ومقتل طاقمها جنوب...

العالم
الكويت تعلن الحداد الرسمي 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لثلاثة أيام
السعودية اليوم

الكويت تعلن الحداد الرسمي 40 يوماً وإغلاق...

السعودية اليوم
وزير الصحة يتوج الفائزين بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميز بنسختها الثانية
السعودية اليوم

وزير الصحة يتوج الفائزين بجائزة مجلس الضمان...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه