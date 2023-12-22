المركزي المصري يبقي على سعر الفائدة

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قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى (19.25%، 20.25% و19.75%) على الترتيب.
الجدير بالذكر أن اجتماع، الخميس، هو آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري لعام 2023، والذي قررت خلاله لجنة السياسات النقدية، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض.
كان البنك المركزي المصري لجأ لرفع سعر الفائدة خلال عام 2023 مرتين فقط، مقابل 5 مرات لجأت فيها لجنة السياسات النقدية لتثبيت سعر الفائدة، بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي حدث بشكل تدريجي في نفس الفترة.