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بعد هطول الأمطار

المروج الخضراء تكسو سهول وهضاب مكة المكرمة

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
المروج الخضراء تكسو سهول وهضاب مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت صور ومقاطع فيديو مظاهر الربيع في سهول وهضاب مكة المكرمة بعد هطول الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية.

ووثق مقطع فيديو امتداد المروج الخضراء والعشب على مد البصر في مكة المكرمة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة ويتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، و جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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