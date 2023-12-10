المرور: إنشاء 8 مدارس جديدة لتعليم القيادة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، إنشاء 8 مدارس جديدة لتعليم القيادة، موزعة على مناطق ومحافظات السعودية.

8 مدارس لتعليم القيادة

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن المدارس الجديدة لتعليم القيادة موزعة على المناطق والمحافظات كالتالي:

مدينة الرياض: مدرستان.

محافظة جدة: مدرسة.

منطقة جازان: مدرسة.

محافظة الخفجي: مدرسة.

حاضرة الدمام: مدرسة.

محافظة الحناكية: مدرسة.

محافظة القنفذة: مدرسة