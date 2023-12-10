المرور: إنشاء 8 مدارس جديدة لتعليم القيادة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، إنشاء 8 مدارس جديدة لتعليم القيادة، موزعة على مناطق ومحافظات السعودية.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن المدارس الجديدة لتعليم القيادة موزعة على المناطق والمحافظات كالتالي:
مدينة الرياض: مدرستان.
محافظة جدة: مدرسة.
منطقة جازان: مدرسة.
محافظة الخفجي: مدرسة.
حاضرة الدمام: مدرسة.
محافظة الحناكية: مدرسة.
محافظة القنفذة: مدرسة