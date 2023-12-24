المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة ⁧‎أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

خطوات شراء اللوحات المميزة

وأضاف المرور، أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد، من خلال الخطوات التالية:

– أولاً الدخول إلى منصة أبشر

– ثم اختيار خدماتي

– اختيار المرور

– ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

وكان المرور السعودي قد أعلن عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة على أن يستمر حتى غد الاثنين الموافق 25 ديسمبر الجاري.