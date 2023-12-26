المرور يحدد إجراءات نقل اللوحات بين السيارات لنفس المالك الكيميائية السعودية تقرر توزيع 42.1 مليون ريال أرباحًا على المساهمين دله الصحية توزع 48.8 مليون ريال أرباحًا على المساهمين شخص يكشف مخطط عاملة منزلية لسرقة الأجهزة الذكية والمقتنيات الثمينة فتح القبول في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية الأرصاد : أمطار مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على 8 مناطق الذكاء الاصطناعي يُصعب حرب الجاسوسية بين الصين وأمريكا قصة نجاح بشاير .. اقتحمت سوق الأسماك وافتتحت مطعمها الخاص بايدن يشعر بالإحباط والغضب من وسائل الإعلام الفرق بين الأمر الملكي والأمر السامي والمرسوم الملكي والتوجيه الملكي
أعاد المرور السعودي التذكير بإجراءات وشروط نقل اللوحات بين السيارات لنفس المالك.
جاء ذلك ردًا على الاستفسارات الواردة عبر منصة إكس حيث قالت الإدارة العامة للمرور إنه بإمكان مالك المركبة أو من ينوب عنه مراجعة أقرب قسم رخص سير بعد استيفاء الفحص الفني الدوري والتأمين وسداد الرسوم.
وفي شأن آخر قالت الإدارة إنه لتجديد الاستمارة المنتهية لا يتطلب ذلك مراجعة إدارات المرور بل يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة أبشر وذلك بعد سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين.
وتابعت أنه تفرض غرامة تأخير بمبلغ (100) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (60) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إنشاء 8 مدارس جديدة لتعليم القيادة، موزعة على مناطق ومحافظات السعودية.
وأوضحت الإدارة، أن المدارس الجديدة لتعليم القيادة موزعة على المناطق والمحافظات كالتالي: