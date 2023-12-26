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المرور يحدد إجراءات نقل اللوحات بين السيارات لنفس المالك

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
المرور يحدد إجراءات نقل اللوحات بين السيارات لنفس المالك
المواطن - فريق التحرير

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أعاد المرور السعودي التذكير بإجراءات وشروط نقل اللوحات بين السيارات لنفس المالك.

جاء ذلك ردًا على الاستفسارات الواردة عبر منصة إكس حيث قالت الإدارة العامة للمرور إنه بإمكان مالك المركبة أو من ينوب عنه مراجعة أقرب قسم رخص سير بعد استيفاء الفحص الفني الدوري والتأمين وسداد الرسوم.

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تجديد الاستمارة

وفي شأن آخر قالت الإدارة إنه لتجديد الاستمارة المنتهية لا يتطلب ذلك مراجعة إدارات المرور بل يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بالمستفيد في بوابة أبشر وذلك بعد سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين.

وتابعت أنه تفرض غرامة تأخير بمبلغ (100) ريال عن كل سنة أو جزء منها بعد انقضاء مدة (60) يومًا من تاريخ انتهاء الرخصة.

8 مدارس لتعليم القيادة

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إنشاء 8 مدارس جديدة لتعليم القيادة، موزعة على مناطق ومحافظات السعودية.

وأوضحت الإدارة، أن المدارس الجديدة لتعليم القيادة موزعة على المناطق والمحافظات كالتالي:

  • مدينة الرياض: مدرستان.
  • محافظة جدة: مدرسة.
  • منطقة جازان: مدرسة.
  • محافظة الخفجي: مدرسة.
  • حاضرة الدمام: مدرسة.
  • محافظة الحناكية: مدرسة.
  • محافظة القنفذة: مدرسة

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