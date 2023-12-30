غداً.. فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية رونالدو منهم .. 3 أزمات وترت علاقة كريم بنزيما بجماهير الاتحاد المساحات الخضراء تمتد على طريق قطار الحرمين السريع النصر يفقد 5 لاعبين أمام التعاون أمانة القصيم تسخر 438 معدة وآلية وتنجح في احتواء بردية بريدة أحمد حجازي يقود قائمة منتخب مصر لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر 260 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي علي البليهي يرد على احتفاليته بـ”البالون” وحقيقة تقليده لنجم فرنسا: أقسم بالله ما أعرفه محمد الهويش يقود مباراة النصر والتعاون
وثقت مجموعة من الصور، الطبيعة الخلابة وامتداد المساحات الخضراء على امتداد طريق قطار الحرمين السريع بعد هطول الأمطار.
وأظهرت الصور مشاهد تخطف الأنظار لامتداد المساحات الخضراء من العشب والنباتات الخضراء بعد الحالة المطرية خلال الأيام الماضية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.
في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.