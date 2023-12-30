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مشاهد تخطف الأنظار بعد هطول الأمطار

المساحات الخضراء تمتد على طريق قطار الحرمين السريع

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
المساحات الخضراء تمتد على طريق قطار الحرمين السريع
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مجموعة من الصور، الطبيعة الخلابة وامتداد المساحات الخضراء على امتداد طريق قطار الحرمين السريع بعد هطول الأمطار.

وأظهرت الصور مشاهد تخطف الأنظار لامتداد المساحات الخضراء من العشب والنباتات الخضراء بعد الحالة المطرية خلال الأيام الماضية.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك.

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

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