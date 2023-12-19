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تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية

المسرح الأزرق يشهد خامس العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٩ مساءً
المسرح الأزرق يشهد خامس العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح
المواطن - تصوير : خالد الحمودي

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شهد المسرح الأزرق بمهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى الذي نظمته هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس الاثنين؛ عرض مسرحية “دوار مغلق” من تأليف عباس الحايك، وإخراج محمد بالبيد، بمشاركة فرقة نادي مسما المسرحي، والتي تعد المسرحية الخامسة من بين مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والقادمة من 8 مدن.

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وتدور قصة المسرحية داخل مكبِّ نفايات خارج المدينة، حيث تعيش الشخصيات نظام حياة قاسياً، ولكنهم يظهرون نوعاً من التكيف العجيب في ذلك المكب المليء بالتفاصيل الغريبة والجميلة في نفس الوقت، فيما يحاول كل منهم أن يكون الشخص الأبرز داخل ذلك المجتمع، إلا أن محاولاتهم لم تتم.

وتتواصل قصة المسرحية حول محاولاتهم المتكررة نحو البروز في ذلك المجتمع بنفس الأخطاء لينكشف في نهاية المطاف أن العائق وراء عدم انخراطهم في المجتمع كان بسبب عدم رغبتهم في التغيير.

يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح الذي انطلق الأربعاء الماضي برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.

ويستضيف المهرجان الذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض؛ دولة تونس كضيف شرف هذا العام، لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.

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