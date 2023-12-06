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المشروبات الشتوية المحلاة تسبب زيادة الوزن

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
المشروبات الشتوية المحلاة تسبب زيادة الوزن
المواطن - فريق التحرير

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أكد استشاري الغدد الصماء والسكري د. أحمد العمري أن المشروبات الشتوية المحلاة تسبب زيادة الوزن.

زيادة الوزن

وأشار خلال مداخلة مع برنامج اليوم على قناة الإخبارية إلى أن الدراسات الحديثة أكدت أن متلازمة الأيض يتم تشخيصها في فصل الشتاء أكثر من فصل الشتاء.

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ولفت إلى أن الضغوطات في فصل الشتاء تسبب زيادة الكورتيزون وارتفاع نسبة السكر بالدم ومقاومة الأنسولين وكلها عوامل تسبب زيادة الوزن.

مقاومة الأنسولين

يذكر أن هرمون الأنسولين يتم إفرازه من البنكرياس وهو المسؤول عن تنظيم دخول سكر الدم إلى خلايا وأنسجة الجسم، فإذا كان الشخص يعاني من مقاومة الأنسولين ، يتوقف جسمه عن الاستجابة للأنسولين بالطريقة التي يجب أن يقوم بها، مما يزيد من مستويات السكر في الدم، ونتيجة لذلك، يضطر البنكرياس إلى إنتاج المزيد من الأنسولين للحصول على مستوى متوازن لسكر الدم في الجسم.

أعراض مقاومة الأنسولين

  • زيادة الوزن، إذ تجعل مقاومة الأنسولين بالجسم صعوبة على التحكم في مستويات السكر في الدم، والتي تزيد من فرص اكتساب المزيد من الكيلوجرامات.
  • انخفاض مستويات الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثية، فالأنسولين يحفز امتصاص الجلوكوز من قبل خلايا الكبد والعضلات والأنسجة الدهنية، مقاومة الأنسولين للجسم لا تسمح بفعل الشيء نفسه، مما يؤدي إلى انخفاض الكوليسترول الجيد وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.
  • ارتفاع ضغط الدم، فمقاومة الأنسولين تقلل الاتصال بين الخلايا في الجسم، بما في ذلك إشارات تنظيم ضغط الدم وبالتالي قد يؤدي على ارتفاع ضغط الدم.
  • أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ وجدت دراسة نشرت في دورية جمعية القلب الأمريكية أن النساء المصابات بمقاومة الأنسولين لديهن خطر أعلى للإصابة بأمراض القلب، كما أنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
  • ظهور بقع داكنة على بعض مناطق الجسم، فالأشخاص المصابون بهذا المرض قد يصابون بحالة جلدية حيث تظهر بقع مخملية داكنة على الظهر والرقبة والفخذ والإبط.
  • العطش الشديد أكثر من المعتاد.

 

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