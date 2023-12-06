المشروبات الشتوية المحلاة تسبب زيادة الوزن نظام غذائي صارم ينقص الوزن خلال 8 أسابيع فقط مشروع الرياض الخضراء يشجر شعيب غذوانة احتساب نسبة التذبذب لوحدات صندوق الإنماء بـ10.44 ريال ترقية الجعيد إلى درجة أستاذ مساعد في جامعة الملك عبدالعزيز لقطات توثق أمطار ينبع ورابغ صباح اليوم رغم تعليق الدراسة مقرات اختبارات موهبة مفتوحة إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي غدًا الشراكة الاقتصادية للسعودية مع روسيا الأكثر قوة بمنطقة الشرق الأوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم .. عيار 24 يسجل 243.60 ريال
أكد استشاري الغدد الصماء والسكري د. أحمد العمري أن المشروبات الشتوية المحلاة تسبب زيادة الوزن.
وأشار خلال مداخلة مع برنامج اليوم على قناة الإخبارية إلى أن الدراسات الحديثة أكدت أن متلازمة الأيض يتم تشخيصها في فصل الشتاء أكثر من فصل الشتاء.
ولفت إلى أن الضغوطات في فصل الشتاء تسبب زيادة الكورتيزون وارتفاع نسبة السكر بالدم ومقاومة الأنسولين وكلها عوامل تسبب زيادة الوزن.
يذكر أن هرمون الأنسولين يتم إفرازه من البنكرياس وهو المسؤول عن تنظيم دخول سكر الدم إلى خلايا وأنسجة الجسم، فإذا كان الشخص يعاني من مقاومة الأنسولين ، يتوقف جسمه عن الاستجابة للأنسولين بالطريقة التي يجب أن يقوم بها، مما يزيد من مستويات السكر في الدم، ونتيجة لذلك، يضطر البنكرياس إلى إنتاج المزيد من الأنسولين للحصول على مستوى متوازن لسكر الدم في الجسم.
فيديو | استشاري الغدد الصماء والسكري د. أحمد العمري : المشروبات الشتوية المحلاة تسبب زيادة الوزن..
الضغوطات في فصل الشتاء مسبب لزيادة الكورتيزون وارتفاع السكر بالدم ومقاومة الأنسولين#برنامج_اليوم pic.twitter.com/yuhXubqmQ7
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 6, 2023