المشي المتسارع يقي الأمراض ويرفع هرمون السعادة

حث أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري على ضرورة ممارسة المشي المتسارع مشيرًا إلى أن رياضة المشي بشكل عام لها العديد من الفوائد.

فوائد المشي

وقال الخضيري : اجبر نفسك على المشي وممارسة الرياضة… فهي صيدلية (وبالذات المشي المتسارع) فهو كنز من كنوز الصحة ويقي بإذن الله من أمراض كثيرة، ويحرّك الدورة الدموية فيزيد المناعة بحركة الدورة الدموية، ويقلل الوزن ويحرق السكريات والدهون، ويمنع تراكم السكر وتحوله إلى شحوم، ويمنع السمنة ويرفع مستويات هرمونات السعادة والاستمتاع ( مثل السيروتونين والدوبامين).

التعرض للشمس

وفي سياق متصل قال الخضيري إن الشتاء هو أفضل وقت للتعرض للشمس وتحفيز صناعة فيتامين د للجسم هو الوقت الذي لا تلسع الشمس الجلد وتحرقه، في الشتاء بعد ارتفاع الشمس بساعة إلى ما قبل غروبها بساعة وفي الصيف إلى 10 صباحاً، ومن 5 عصراً إلى قبل الغروب بساعة.

وحول أفضل طريقة للتعرض للشمس قال الخضيري : استلقِ نصف ساعة باليوم تحت أشعة الشمس مباشرة مع كشف الأقدام والساقين إلى الركبة وأعلى الصدر مع الذراعين والأكتاف والرقبة وكرر ذلك أقل شيء 3 إلى 4 مرات بالأسبوع.