المغلوث بعد تعيينه مساعدًا لوزير الإعلام: مسؤولية تستوجب تحقيق تطلعات القيادة استمرار تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجع درجات الحرارة وأمطار مصحوبة بزخات البرد على 10 مناطق القنوات الناقلة لـ مباراة نيوكاسل ضد ميلان برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة الأمير ويليام ريال مدريد يتفوق على يونيون برلين بصعوبة مانشستر يونايتد يودع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام بايرن ميونخ موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي المصري والقناة الناقلة لقطات من أمطار الحرم المكي والهدا اليوم طريقة التعامل مع المفقودات في المسجد الحرام
رفع معالي مساعد وزير الإعلام الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أسمى عبارات الشكر وآيات العرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مساعدًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.
وسأل معاليه الله العلي القدير أن يعينه على الوفاء للثقة الملكية الغالية التي حظي بها من ولاة الأمر – حفظهم الله – مستشعرًا أن هذا التعيين إنما هو تكليف وتشريف ومسؤولية تستوجب العمل على تحقيق تطلعات ولاة الأمر، بالإسهام في تطوير قطاع الإعلام والنهوض به وتنميته، بما يعكس النهضة التي تعيشها المملكة وفق برامج رؤية 2030، ويتواكب مع الحراك التنموي على الأصعدة كافة.
ودعا معالي مساعد وزير الإعلام، الله عز وجل أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسدد خطاهما.