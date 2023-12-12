المغلوث مساعدًا لوزير الإعلام وهشام الفالح مساعدًا لوزير الداخلية

صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعدًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر الملك سلمان بتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح مساعدًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

كذلك صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين بتعيين الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.