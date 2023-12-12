إسرائيل تبدأ في إغراق أنفاق غزة بمياه البحر كل ما تود معرفته عن الإشراف القائم على تمكين المدرسة.. المحاور والأهداف تعليق الدراسة الحضورية غدًا بتعليم مكة المكرمة تفاصيل الأوامر الملكية : سلمان بن سلطان أميرًا للمدينة المنورة وتعيين نواب أمراء في 5 مناطق الاتحاد يضرب موعدًا مع الأهلي المصري بـ كأس العالم للأندية أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات لقطات منوعة من حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023 اكتتاب إم بي سي يجذب 14.5 مليار دولار وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المغلوث مساعدًا لوزير الإعلام وهشام الفالح مساعدًا لوزير الداخلية
صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث مساعدًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.
كما صدر أمر الملك سلمان بتعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن فالح الفالح مساعدًا لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.
كذلك صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين بتعيين الدكتور خالد بن محمد بن عبدالله البتال وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.