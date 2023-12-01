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تمت استعادتها من قبل البنك

المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المقصود بالدفعة المرتجعة الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إن الدفعة المرتجعة هي الدفعة المالية التي تمت استعادتها من قبل البنك بسبب خطأ في رقم الآيبان.

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الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

– قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور (من هنا).
– قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
– قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
– في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
– سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية

– الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا)
– برامج الدعم الخاصة بي.
– برنامج الضمان الاجتماعي.
– الأهلية والاستحقاق.
– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
– تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
– الإقامة الدائمة في المملكة.
– استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
– الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
– أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالًا للفرد الواحد.
– استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
– عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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