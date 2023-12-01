وظائف شاغرة في فروع Baker Hughes المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بعد إهدار فرص كثيرة .. لا أهداف بالشوط الأول بين الهلال والنصر وظائف شاغرة في العليان القابضة خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية الهلال يُهدر 4 أهداف في شباك النصر خلال 13 دقيقة فيديو مشاركة النمر الأكل مع أشخاص تم تصويره خارج السعودية الحضور الجماهيري يُحفز نجوم الهلال والنصر في عمليات الإحماء ماذا سيحدث لـ ملعب الملك فهد بعد ديربي الهلال والنصر ؟ إطلاق أكبر مبادرة لإثراء تجربة زائري المسجد النبوي
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المقصود بالدفعة المرتجعة الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وقالت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إن الدفعة المرتجعة هي الدفعة المالية التي تمت استعادتها من قبل البنك بسبب خطأ في رقم الآيبان.
– قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور (من هنا).
– قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
– قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
– في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
– سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.
– الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا)
– برامج الدعم الخاصة بي.
– برنامج الضمان الاجتماعي.
– الأهلية والاستحقاق.
– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
– تسليم الاعتراض.
– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
– الإقامة الدائمة في المملكة.
– استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
– الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
– أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالًا للفرد الواحد.
– استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
– عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.