الملك سلمان : الشيخ نواف الأحمد كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها

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نعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقال الملك سلمان عبر منصة إكس : نعزي أنفسنا ودولة الكويت الشقيقة في وفاة أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي كرّس حياته لخدمة الكويت ورفعتها، داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا والشعب الكويتي العزيز الصبر والسلوان.