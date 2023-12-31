Icon

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات Icon تنبيه من الأحوال الجوية في مكة والرياض وتبوك Icon تخصيص الأندية خطوة جديدة نحو الريادة العالمية Icon 4 أندية سعودية تسعى لضم عز الدين أوناحي Icon التأمينات تتيح تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل 31 يناير Icon انتقادات لغياب سلطان الغنام عن قائمة الأخضر Icon تسجيل الضمان الاجتماعي المطور متاح للأفراد والأسر Icon رونالدو يواصل تصدر قائمة الهدافين بعد الجولة الـ19 Icon وزارة الرياضة تعلن البدء في المسار الثاني من مشروع تخصيص الأندية Icon ضبط مواطنَين لترويجهما القات بالدائر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان ـ رحمها الله ـ .
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان ـ رحمها الله ـ والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان ـ رحمها الله ـ .
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان ـ رحمها الله ـ والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

قد يهمّك أيضاً
الضباب يغطي أجواء محافظة طريف

الضباب يغطي أجواء محافظة طريف

وظائف شاغرة في تبوك الدوائية

وظائف شاغرة في تبوك الدوائية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء الهند
محمد بن سلمان

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس...

محمد بن سلمان
رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة الدوري الإسباني
الرياضة

رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان

وظائف
الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة
الرياضة

الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال...

الرياضة
بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي والاستثمارات وتبادل الزيارات
السعودية اليوم

بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي...

السعودية اليوم
هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟
السعودية اليوم

هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟

السعودية اليوم
تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها
أخبار السيارات

تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها

أخبار السيارات

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه