حقيقة اقتراب جوشوا كيميتش من أهلي جدة تين هاج يصدم الاتحاد والنصر لقطات مذهلة لكوكب أورانوس بتفاصيل جديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا زلزال جيشي وقاية: JN.1 متحور فرعي لـ كوفيد 19 ولا صحة للمتداول بأنه وباء جديد ضربة موجعة لـ النصر قبل مواجهة الاتفاق مدى خطورة متحور كورونا الجديد JN.1 بعدما أعلنت الصحة انتشاره الزمالك يتعادل مع ساجرادا الأنجولي ويعبر لربع نهائي الكونفيدرالية “المواطن” توثق عودة أنا عربية بنسخته الرابعة بـ 31 لقطة تأخرت في إعداد الشاي فقطع رأسها بالسيف وسار به في الشارع!
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مدينة جيشي بولاية لينشيا في مقاطعة قانسو.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في مدينة جيشي بولاية لينشيا في مقاطعة قانسو، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الزلزال الذي وقع في مدينة جيشي بولاية لينشيا في مقاطعة قانسو.
وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في مدينة جيشي بولاية لينشيا في مقاطعة قانسو، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.