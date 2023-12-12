الملك سلمان يأمر بتعيين سلمان بن سلطان أميرًا لمنطقة المدينة المنورة

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صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.