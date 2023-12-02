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الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

السبت ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ مساءً
الملك سلمان يتلقى تعازي القيادة الكويتية في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
المواطن - واس

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية عزاء ومواساة، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، راجياً المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.

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كما تلقى الملك المفدى ـ أيده الله ـ، برقيتين مماثلتين، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

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