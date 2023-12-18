الملك سلمان يهنئ الشيخ تميم باليوم الوطني القطري: علاقاتنا أخوية مميزة الشورى يقترح منح الممارس الصحي السعودي الفرد ترخيص مزاولة المهنة الشيخ السديس: لا خوف على اللغة العربية فهي محفوظة بحفظ القرآن تداول تعلق اتفاقية صناعة السوق لـ4 ورقات مالية مركز الملك سلمان: الجسر الإغاثي السعودي متواصل لإغاثة الفلسطينيين عبدالفتاح السيسي يفوز برئاسة مصر لفترة ثالثة مدتها 6 سنوات مظاهرة أمام مقر CNN بواشنطن: أنتم تكذبون الأرصاد : أمطار من الجمعة حتى الأربعاء فقدان الصدام الأمامي أو الخلفي بحادث هل يعد مخالفة مرورية ؟ أبل تخطط للاحتفاظ بتصميم iPhone 15 مع تغييرات بسيطة في 2024
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.