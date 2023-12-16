الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت بالحرمين الشريفين

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بإقامة صلاة الغائب على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ــ رحمه الله ــ بعد صلاة الظهر غدًا الأحد بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.