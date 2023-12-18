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بعد الفوز على العراق

المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين
المواطن - فريق التحرير

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تمكن المنتخب السعودي للناشئين من العبور إلى نهائي بطولة كأس غرب آسيا للناشئين، وذلك بعد الفوز على العراق بنتيجة هدفين لهدف في دور نصف النهائي.

وسجل ثاري أحمد الهدف الأول للأخضر بالدقيقة الـ 28، ثم سجل أبو بكر سعيد الهدف الثاني في الدقيقة الـ 40.

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المنتخب السعودي - العراق

وسيواجه الأخضر المنتخب اليمني في الدور النهائي مساء الأربعاء المقبل.

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