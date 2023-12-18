المنتخب السعودي إلى نهائي كأس غرب آسيا للناشئين

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تمكن المنتخب السعودي للناشئين من العبور إلى نهائي بطولة كأس غرب آسيا للناشئين، وذلك بعد الفوز على العراق بنتيجة هدفين لهدف في دور نصف النهائي.
وسجل ثاري أحمد الهدف الأول للأخضر بالدقيقة الـ 28، ثم سجل أبو بكر سعيد الهدف الثاني في الدقيقة الـ 40.
وسيواجه الأخضر المنتخب اليمني في الدور النهائي مساء الأربعاء المقبل.