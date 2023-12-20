معرض لخريجات صناعة الأفلام والرسوم المتحركة في جامعة الأميرة نورة المنتخب السعودي يخسر نهائي كأس غرب آسيا للناشئين ذاكرة الشيطان في مهرجان الرياض للمسرح النفط يستقر بعد صعود متواصل لمدة يومين رؤى مختلفة حول الكتابة المسرحية الجديدة بالعالم العربي 15 مليون ريال تُنهي خلاف حمدالله مع النصر 4 لاعبين طلبوا الرحيل عن الاتحاد وقاية حول انتشار المتحور JN.1 في السعودية: لا يوجد ما يثير القلق إطلاق المدينة الصناعية الثانية بعسير على مساحة 17.3 مليون متر مربع محمية الإمام عبدالعزيز الملكية تُطلق 56 كائنًا مهددًا بالانقراض
خسر المنتخب السعودي تحت 17 عامًا نهائي كأس غرب آسيا للناشئين بركلات الترجيح ضد المنتخب اليمني قبل قليل.
وكان المنتخب اليمني افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 12 من عمر الشوط الأول.
ثم سجل اللاعب عبدالرحمن سفياني هدف التعادل للأخضر في الدقيقة الـ77 من عمر الشوط الثاني.
ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح، التي حسمها المنتخب اليمني لصالحه بنتيجة 3- 2.
وكان الأخضر تأهل لنهائي البطولة على حساب المنتخب الإماراتي، بينما تأهل المنتخب السعودي على حساب العراق.
الهدف الأول لمنتخب #اليمن ⚽
السعودية 0 × 1 اليمن#السعودية_اليمن #غرب_آسيا | #SSC pic.twitter.com/HUupBVCe2Z
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2023
هدددددف!⚽
عبدالرحمن سفياني يسجل هدف التعادل لـ #السعودية ⚽🔥
السعودية 1 × 1 اليمن#السعودية_اليمن #غرب_آسيا | #SSC pic.twitter.com/OPlnyAh2QB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 20, 2023