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أمام المنتخب اليمني

المنتخب السعودي يخسر نهائي كأس غرب آسيا للناشئين

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
المنتخب السعودي يخسر نهائي كأس غرب آسيا للناشئين
المواطن - فريق التحرير

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خسر المنتخب السعودي تحت 17 عامًا نهائي كأس غرب آسيا للناشئين بركلات الترجيح ضد المنتخب اليمني قبل قليل.

نهائي كأس غرب آسيا للناشئين

وكان المنتخب اليمني افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 12 من عمر الشوط الأول.

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ثم سجل اللاعب عبدالرحمن سفياني هدف التعادل للأخضر في الدقيقة الـ77 من عمر الشوط الثاني.

ولجأ المنتخبان لركلات الترجيح، التي حسمها المنتخب اليمني لصالحه بنتيجة 3- 2.

وكان الأخضر تأهل لنهائي البطولة على حساب المنتخب الإماراتي، بينما تأهل المنتخب السعودي على حساب العراق.

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