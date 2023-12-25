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خلال شهر فبراير القادم 2024م

الموارد البشرية تطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
الموارد البشرية تطلق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية” للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2024م.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل، مشيرةً إلى أن الخدمة متاحة حالياً لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل.

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التأمين على عقود العمالة المنزلية

وأضافت أن خدمة التأمين تتيح تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقو د العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل: تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب، أو الهروب، أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل: تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث -لا سمح الله-، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم -لا سمح الله-.

وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشياً مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية ينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة.

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