المواساة توزع 350 مليون ريال أرباحًا على المساهمين

أوصى مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 25 ديسمبر 2023م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2023م بقيمة تصل 350 مليون ريال.

تفاصيل أرباح المواساة للخدمات الطبية

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع تداول السعودية إن إجمالي المبلغ الموزع 350000000 فيما بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 200000000 بواقع 1.75 ريال للسهم الواحد وبنسبة 17.5% من قيمة السهم الاسمية.

تاريخ الأحقية والتوزيع

وبحسب البيان سيكون تاريخ أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة مشيرة إلى أنه سيعلَن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

خصم الضريبة

ولفتت الشركة المساهمين غير المقيمين إلى أن أرباحهم ستكون خاضعة للضريبة المستقطعة بمقدار 5% عند تحويلها الى حساباتهم وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

يذكر أن أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية الناشطة في تشغيل وإدارة المستشفيات والعيادات الطبية ارتفعت إلى 473.5 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 14%، مقارنة بأرباح 413.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.