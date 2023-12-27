“المواطن” توثق أبرز لحظات نهائي كأس موسم الرياض للتنس للسيدات

وثقت صحيفة “المواطن” أبرز لحظات نهائي كأس موسم الرياض للتنس للسيدات، وذلك بعد مواجهة مميزة جمعت بين لاعبة التنس التونسية أُنس جابر والبيلاروسية آرينا سابالينكا.

وخسرت النجمة التونسية المباراة بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة.

جدير بالذكر أن المباراة كانت جمعت بين جابر وسابالينكا في ملعب “المملكة آرينا” حيث خسرت جابر اللقب بعدما كانت حسمت المجموعة الأولى لصالحها بنتيجة 6- 4، وخسرت الثانية لصالح اللاعبة البيلاروسية، بنتيجة 6- 3، وخسرت كذلك المجموعة الثالثة، لتفوز سابالينكا بلقب كأس موسم الرياض.

وكانت المباراة النهائية شهدت حضور الأميرة ريما بنت بندر عضوة اللجنة الأولمبية الدولية.