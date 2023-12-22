“المواطن” توثق أمسية شعرية لـ أبو شيبة والسكران ضمن عروض رسوم وطلل

وثقت صحيفة “المواطن” الأمسية الشعرية الأولى العرض المسرحي الأدائي “رسوم وطلل.. جغرافيا القصيدة” في ميادين الدرعية يوم أمس الخميس، قدمها الشعراء مدغم أبو شيبة ومحمد السكران.

حضور كبير

وكان مقدم الأمسية التي شهدت حضورًا كبيرًا سلطان الهميلي، فيما استمرت لمدة ساعة ونصف من العاشرة مساء إلى الحادية عشرة والنصف.

ويحتضن مسرح ميادين في الدرعية العرض المسرحي الأدائي “رسوم وطلل.. جغرافيا القصيدة”، في ختام أنشطة وزارة الثقافة المنظمة ضمن فعاليات عام الشعر العربي 2023.

وتدور أحداث المسرحية الأدائية حول تسليط الضوء على المواقع الجغرافية السعودية، التي ورد ذكرها في قصائد الشعراء قديمًا، وتستمر عروضها حتى الـ 27 من ديسمبر الجاري، وتفتح أبوابها للزوار عند الـ 06:00 مساءً، وتم طرح تذاكر الدخول عبر نقاط البيع الإلكترونية في موقع وزارة الثقافة.