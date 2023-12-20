“المواطن” توثق عودة أنا عربية بنسخته الرابعة بـ 31 لقطة 

عاد معرض “أنا عربية” في 17 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 ليُلهم النساء العربيات في أيام استثنائية مليئة بالإبداع والجمال والموضة، ويحتفي المعرض في نسخته الرابعة بمشاركة أكثر من 275 مصممة ومبدعة من 18 دولة عربية على مدى أسبوع كامل من الجمال.

أحدث صيحات الموضة

ووثقت “المواطن” معرض “أنا عربية” في نسخته الجديدة والذي يتيح لزواره اكتشاف أحدث صيحات الموضة والسبق في عالم الجمال، وتشهد الفعالية الاستثنائية سنويًّا إقبالًا واسعًا لمحبي التميز والقطع اليدوية الإبداعية المستوحاة من التراث العربي، وتقام هذا العام على أرض واجهة روشن، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، ويمكن حجز تذاكر الدخول للمعرض عبر الرابط التالي: هنا.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق webook من خلال الرابط:.http://onelink.to/wbkapp