“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية في الدرعية لجمال الخيل

منافسة خاصة بين رونالدو وميتروفيتش بديربي الرياض القريات تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم مع دخول الشتاء تاريخ مواجهات الهلال والنصر قبل ديربي اليوم اليوم دخول المربعانية الشمس تغرب جهة القبلة تمامًا في الرياض أسعار الذهب اليوم في السعودية مستقرة قرب أعلى مستوى الديوان الملكي: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة أحمد فهمي عن انفصاله عن هنا الزاهد: العيب فيا تصرف مرعب من دجاج تحرك للطعام وتوقف فجأة باتجاه واحد! إغلاق حديقة الأمير ماجد في جدة مؤقتًا
تتواصل فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي (عبية في الدرعية)، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي في منتجع الفروسية العالمي بالرياض وتستمر حتى يوم غد السبت الثاني من ديسمبر.
ويشارك في البطولة ما يزيد عن 200 رأس من الخيول العربية الأصيلة من مختلف الدول وبقيمة جوائز تفوق المليون ريال، للمنافسة على اللقب، بمشاركة أكثر من ثلاثين عارضًا يجتمعون في أرقى تجمعٍ دوليٍ للخيل العربية في المنطقة.
“المواطن ” سجلت جانبًا من الفعاليات والاحتفالات في هذا المهرجان الذي يهدف إلى تقديم الفروسية والموروث الأصيل بطريقةٍ مبتكرة وجذابة تضمن خلق مهرجانٍ محليٍ عصري يتم تقديمه عالميًا في المستقبل.
ويصاحب المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية من أبرزها العرض السينمائي “قمرة”، والصالون الثقافي “بيت عبيَّة”، وعروض الخيل الخاصة داخل الأرينا وهي ترسم بحوافرها خريطة المملكة، بالإضافة لعروض الفرسان والعروض الغنائية وميدان ركوب الخيل، وغيرها من الفعاليات في منطقة القمرة وسهيل والثريا التي تفتح أبوابها يوميًا للزوار من الرابعة مساءً.