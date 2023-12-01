“المواطن” توثق لقطات من فعاليات مهرجان عبية في الدرعية لجمال الخيل

تتواصل فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي (عبية في الدرعية)، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي في منتجع الفروسية العالمي بالرياض وتستمر حتى يوم غد السبت الثاني من ديسمبر.

جوائز مهرجان عبية في الدرعية

ويشارك في البطولة ما يزيد عن 200 رأس من الخيول العربية الأصيلة من مختلف الدول وبقيمة جوائز تفوق المليون ريال، للمنافسة على اللقب، بمشاركة أكثر من ثلاثين عارضًا يجتمعون في أرقى تجمعٍ دوليٍ للخيل العربية في المنطقة.

“المواطن ” سجلت جانبًا من الفعاليات والاحتفالات في هذا المهرجان الذي يهدف إلى تقديم الفروسية والموروث الأصيل بطريقةٍ مبتكرة وجذابة تضمن خلق مهرجانٍ محليٍ عصري يتم تقديمه عالميًا في المستقبل.

فعاليات ثقافية وفنية

ويصاحب المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية من أبرزها العرض السينمائي “قمرة”، والصالون الثقافي “بيت عبيَّة”، وعروض الخيل الخاصة داخل الأرينا وهي ترسم بحوافرها خريطة المملكة، بالإضافة لعروض الفرسان والعروض الغنائية وميدان ركوب الخيل، وغيرها من الفعاليات في منطقة القمرة وسهيل والثريا التي تفتح أبوابها يوميًا للزوار من الرابعة مساءً.