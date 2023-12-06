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برعاية سمو محافظ جدة..

المودة تطلق مع 7 جامعات الموسم الثاني من برنامج تحدي غرس القيم

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
المودة تطلق مع 7 جامعات الموسم الثاني من برنامج تحدي غرس القيم
المواطن - فريق التحرير

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تحت رعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي حفظه الله محافظ جدة – أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية الموسم الثاني من برنامج تحدي غرس القيم لطلاب وطالبات الجامعات, والذي أدى إلى صناعة أفلام قيمة قصيرة للتوعية لتعزيز القيم الأسرية والعلاقات الوالدية وذلك بالشراكة مع مؤسسة أبو غزالة للتنمية الاجتماعية و7 جامعات مشاركة وهي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة وجامعة دار الحكمة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة عفت وكلية جدة العالمية وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز .

يأتي هذا البرنامج ضمن سعي جمعية المودة في تعزيز دور الشباب أسرياً ومجتمعياً لبناء جيل واعي بدوره ومسؤولياته تجاه أسرته ومجتمعه.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن البرنامج يسعى إلى تنمية مهارات الشباب وغرس القيم الأسرية والمجتمعية والعلاقات الوالدية .


ويستهدف البرنامج بالشراكة مع 7 جامعات مشاركة 3,000 طالب وطالبة في التحدي يقومون بتكوين 600 فريق لصناعة 400 فيلم قيمي – وستفوز في نهاية الرحلة 6 أفلام عبر فريق تحكيم خبير في صناعة الأفلام القصيرة .

وأضاف السمنودي أن البرنامج انطلق في موسمه الأول للمراحل المتوسطة والثانوية والجامعية وشارك فيها 2207 طالب وطالبة عبر 31 شريكاً تعليمياً من الجامعات والمدارس و 100 سفير للقيم في 8 مناطق إدارية أنتجوا من خلالها الطلاب والطالبات 206 فيلم توعوي قصير فاز منها 15 فيلم في المرحلة النهائية ووصلت مشاهدات الأفلام أكثر من 116 مليون مشاهدة .

وفي نهاية حفل الإطلاق وتحت رعاية سمو محافظ جدة وقعت الجامعات مذكرة التفاهم والشراكة في تنفيذ البرنامج, وقع المذكرة الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة نائب رئيس جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية والدكتور عدنان الحميدان رئيس جامعة جدة والدكتور فهد بن عبدالعزيز ال ضبعان نائب رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا للخدمات الرقمية و الدكتورة هيفاء رضا جمل الليل رئيسة جامعة عفت و الدكتورة عبير بنت عبدالعزيز الدغيثر رئيسة جامعة دار الحكمة والأستاذ الدكتور طارق حمدي عميد كلية جدة العالمية , كما وقع من مؤسسة أبو غزالة للتنمية الاجتماعية المدير التنفيذي الأستاذة مي أبو غزالة.

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