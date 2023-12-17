المياه تتجمد مع أول موجة برد قوية في مرتفعات عسير

تراجعت درجات الحرارة إلى الصفر المئوي ما أدى إلى تجمد المياه في مرتفعات عسير بحسب مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووثق صاحب المقطع تجميد تجمعات المياه في أحد الأودية مشيرًا إلى أن مرتفعات عسير شهدت أقوى موجة برد اليوم الأحد حسب قوله.

وأظهر الفيديو مساحات واسعة من المياه وقد تجمدت بسبب تراجع درجة الحرارة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة مع ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.