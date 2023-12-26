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بقيمة 30.4 مليار ريال خلال أكتوبر الماضي

الميزان التجاري السعودي يحقق فائضًا للشهر الـ38 على التوالي

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
الميزان التجاري السعودي يحقق فائضًا للشهر الـ38 على التوالي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الإحصاء استمرار تحقيق الميزان التجاري السعودي للفائض للشهر الـ38 على التوالي، بقيمة 30.4 مليار ريال خلال أكتوبر الماضي، وذلك مقارنةً بـ 60 مليار ريال في أكتوبر 2022.

وأشارت الهيئة إلى أن حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ  178 مليار ريال، وبذلك تبلغ التجارة الخارجية للمملكة خلال الـ10 أشهر الأولى من 2023 أكثر من 678 مليار ريال.

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فائض الميزان التجاري

وتراجعت الصادرات بنحو 17% على أساس سنوي لتصل إلى 104 مليارات ريال مقارنة بـ 126 مليار ريال في أكتوبر من العام الماضي، وذلك نتيجة لتراجع الصادرات البترولية بـ 18.4 مليار ريال، فيما سجلت الواردات ارتفاعاً بـ 11.5% على أساس سنوي إلى 73.9 مليار ريال مقابل مقارنة بـ 66 مليار ريال في أكتوبر من العام 2022.

هذا وجاءت منتجات الصناعة الكيماوية وما يتصل بها في مقدمة الصادرات غير البترولية، إذ شكلت حوالي 31.6% من إجمالي تلك الصادرات، وانخفض بنسبة 31.9% عن أكتوبر 2022.

حجم التجارة الخارجية

وكانت الهيئة أعلنت  في وقت سابق عن تسجيل 100 مليار ريال فائض في الميزان التجاري للمملكة خلال الربع الثالث 2023م.

وأوضحت هيئة الإحصاء في تقرير التجارة الدولية للربع الثالث 2023، أن واردات المملكة السلعية سجلت 200 مليار ريال خلال الربع الثالث 2023م، كما تم تسجيل 299 مليار ريال قيمة صادرات المملكة السلعية.

وأضافت الهيئة، أن حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال الربع الثالث 2023، بلغ نحو 500 مليار ريال. بينما سجل الميزان التجاري السعودي فائضًا للفصل الـ13 على التوالي.

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