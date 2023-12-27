Icon

أوين: بيلينغهام مذهل ولكن جيرارد أفضل منه Icon رونالدو يُغرد منفردًا بصدارة الهدافين قبل الجولة الـ19 Icon أمانة جدة ترفع مستوى الجاهزية للأمطار المتوقعة Icon جريان وتدفق سيول وادي ضهياء شرق الليث Icon النجار: عبدالرزاق حمدالله يستحق أن يكون قائد الاتحاد Icon 3 فرق سعودية تستهدف ضم محمد الشناوي Icon أمام الملك سلمان وبحضور ولي العهد.. الأمراء المعينون يؤدون القسم Icon طالبة سعودية تقدم مشروعًا بالذكاء الاصطناعي يساعد في الإقلاع عن التدخين Icon كريم بنزيما يغلق حسابه على انستقرام بعد خماسية النصر Icon الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مستواه في مباراة النصر

النجار: عبدالرزاق حمدالله يستحق أن يكون قائد الاتحاد

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
النجار: عبدالرزاق حمدالله يستحق أن يكون قائد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشاد الإعلامي هتان النجار، بالأداء الذي ظهر عليه النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ضد النصر، مؤكدًا أنه يستحق أن يحمل شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

هتان النجار يُشيد بـ عبدالرزاق حمدالله

وقال النجار: “هل شاهدتم عبدالرزاق حمدالله بالأمس.. هو من كان يناقش حكم المباراة .. هو من يطالبه بالعودة للـVAR.. هو من يقف في وجه قراراته الخاطئة بشهادة الأغلبية من خبراء التحكيم”.

قد يهمّك أيضاً
إشارات مشاة ذكية في رفحاء

إشارات مشاة ذكية في رفحاء

هوساوي يدعم الاتحاد قبل مواجهة النصر

هوساوي يدعم الاتحاد قبل مواجهة النصر

وتابع الإعلامي الاتحادي، حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “عرفتم لماذا يستحق حمدالله أن يكون القائد.. عمومًا إذا عاد حجازي فليتفرغ بنزيما لإعادة اكتشاف نفسه من جديد!”.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @SPL

وكان النجار قد اعتذر لعبدالرزاق حمدالله بالأمس خلال برنامج “برا الـ18″، وذلك بعدما هاجمه مؤخرًا، كما أكد أن النجم المغربي أثبت أنه رجل المواقف الصعبة بعد تألقه في الكلاسيكو رغم الانتقادات الإعلامية والجماهيرية.

وشارك عبدالرزاق حمدالله في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهم في تسجيل 12 هدفًا بعد ثنائيته ضد النصر، حيث نجح في هز الشباك 10 مرات، وصنع هدفين.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @SPL

خسارة الاتحاد ضد النصر بخماسية

ولعب الاتحاد ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهى الكلاسيكو بفوز العالمي بنتيجة 5\2.

الاتحاد ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة ترتيب الدوري الإسباني
الرياضة

ثنائية الريال ضد غرناطة تُعيده لـ صدارة...

الرياضة
أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية طارئة وحالته مستقرة
السعودية اليوم

أمير الكويت يدخل المستشفى بسبب وعكة صحية...

السعودية اليوم
بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا الموسم
آخر الاخبار

بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا...

آخر الاخبار
أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في السعودية .. وهذا مصيري بعد مغادرة النصر
الرياضة

أوتافيو: طريقة لعبي لم تُغضب المنافسين في...

الرياضة
حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية
السعودية اليوم

حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة...

السعودية اليوم
تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي
الرياضة

تشكيل الأهلي المصري لمواجهة فلوميننسي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم
وظائف

وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم

وظائف
الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة
الرياضة

الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه