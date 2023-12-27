النجار: عبدالرزاق حمدالله يستحق أن يكون قائد الاتحاد

أشاد الإعلامي هتان النجار، بالأداء الذي ظهر عليه النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ضد النصر، مؤكدًا أنه يستحق أن يحمل شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

هتان النجار يُشيد بـ عبدالرزاق حمدالله

وقال النجار: “هل شاهدتم عبدالرزاق حمدالله بالأمس.. هو من كان يناقش حكم المباراة .. هو من يطالبه بالعودة للـVAR.. هو من يقف في وجه قراراته الخاطئة بشهادة الأغلبية من خبراء التحكيم”.

وتابع الإعلامي الاتحادي، حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “عرفتم لماذا يستحق حمدالله أن يكون القائد.. عمومًا إذا عاد حجازي فليتفرغ بنزيما لإعادة اكتشاف نفسه من جديد!”.

وكان النجار قد اعتذر لعبدالرزاق حمدالله بالأمس خلال برنامج “برا الـ18″، وذلك بعدما هاجمه مؤخرًا، كما أكد أن النجم المغربي أثبت أنه رجل المواقف الصعبة بعد تألقه في الكلاسيكو رغم الانتقادات الإعلامية والجماهيرية.

وشارك عبدالرزاق حمدالله في 14 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهم في تسجيل 12 هدفًا بعد ثنائيته ضد النصر، حيث نجح في هز الشباك 10 مرات، وصنع هدفين.

خسارة الاتحاد ضد النصر بخماسية

ولعب الاتحاد ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهى الكلاسيكو بفوز العالمي بنتيجة 5\2.