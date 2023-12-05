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الفريقان يلتقيان اليوم في دوري أبطال آسيا

النصر يبحث عن ثاني فوز في تاريخه ضد استقلال دوشنبه

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
النصر يبحث عن ثاني فوز في تاريخه ضد استقلال دوشنبه
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي بنادي النصر لمواجهة فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني اليوم، وذلك في سادس جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

النصر ضد استقلال دوشنبه

العالمي كان تقابل لأول مرة مع فريق استقلال دوشنبه في الثاني من أكتوبر الماضي، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا ووقتها فاز العالمي بنتيجة 3-1.

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وتنطلق المباراة، مساء اليوم الثلاثاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “تسنتر النوي” في طاجيكستان كما تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS AFC 1 HD , قنوات الكأس، SSC.

النصر واستقلال دوشنبه - النصر ضد استقلال دوشنبه

التشكيل المتوقع للعالمي

وسيكون التشكيل المتوقع للعالمي مكونًا من: ” نواف العقيدي، آل فتيل، لابورت، أيمن يحيى، علي الحسن، فوفانا، الخيبري، أوتافيو، تاليسكا، ساديو ماني، عبدالرحمن غريب”.

وكان لقاء الذهاب الذي أُقيم في الثاني من أكتوبر، شهد تسجيل اللاعب الإيفواري سينين سباعي الهدف الوحيد لفريق استقلال دوشنبه في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتأخر العالمي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الريمونتادا بإحراز هدف التعادل لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 66، ثم واصل البرازيلي تاليسكا تألقه ليسجل هدفين للأصفر في الدقيقتين الـ 72 والـ77.

 

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