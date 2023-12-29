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غدًا في الجولة الـ19

النصر يبحث عن رد اعتباره أمام التعاون بعد خسارة الدور الأول

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
النصر يبحث عن رد اعتباره أمام التعاون بعد خسارة الدور الأول
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر غدًا لمواجهة فريق التعاون، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

النصر والتعاون في الدور الأول

ويسعى العالمي للفوز ورد الاعتبار من التعاون، بعد فوز الأخير على أصفر الرياض في الجولة الثانية من دوري روشن الموسم الحالي بنتيجة 2- 0 يوم 18 أغسطس الماضي، حيث سجل للتعاون وقتها كل من الكاميروني لياندر تاوامبا واللاعب أحمد باحسين.

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انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بمباراتين غدًا

انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بمباراتين غدًا

وتُقام المباراة غدًا في الـ9 مساءً بتوقيت السعودية عبر قناة SSC.

ترتيب دوري روشن - أيمن يحيى - النصر والتعاون

وسيكون تشكيل العالمي المتوقع مكونًا من: “العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، تيليس، أوتافيو، بروزوفيتش، فوفانا، ساديو ماني، تاليسكا، رونالدو”.

 

 

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