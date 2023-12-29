النصر يبحث عن رد اعتباره أمام التعاون بعد خسارة الدور الأول

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر غدًا لمواجهة فريق التعاون، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويسعى العالمي للفوز ورد الاعتبار من التعاون، بعد فوز الأخير على أصفر الرياض في الجولة الثانية من دوري روشن الموسم الحالي بنتيجة 2- 0 يوم 18 أغسطس الماضي، حيث سجل للتعاون وقتها كل من الكاميروني لياندر تاوامبا واللاعب أحمد باحسين.
وتُقام المباراة غدًا في الـ9 مساءً بتوقيت السعودية عبر قناة SSC.
وسيكون تشكيل العالمي المتوقع مكونًا من: “العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، تيليس، أوتافيو، بروزوفيتش، فوفانا، ساديو ماني، تاليسكا، رونالدو”.