النصر يبحث عن فوز غائب منذ 2018

يسعى النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الاتحاد.

العالمي ضيفًا على الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

النصر يستهدف الفوز

ويتطلع النصر لتحقيق الفوز الأول منذ 5 أعوام على الاتحاد في دوري روشن السعودي، حيث يعود آخر انتصار له إلى ديسمبر عام 2018 بنتيجة 2\1، حيث تقابلا 10 مرات بعد ذلك، خسر 7 مرات وتعادل 3 مرات.

وبعد الفوز الأخير للنصر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق انتصارين متتاليين بنتيجة 3\2 و4\2، ثم خيم التعادل بهدف لكل منهما على نتيجة مواجهتين متتاليتين.

وعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وحقق 3 انتصارات متتالية على النصر بنتيجة 2\1، 3\1 و3\0، قبل أن يتعادل سلبيًا، ثم فاز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتصر بهدف في لقاء الدور الثاني بالموسم الماضي.