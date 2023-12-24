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خلال مواجهة الاتحاد المقبلة

النصر يبحث عن فوز غائب منذ 2018

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
النصر يبحث عن فوز غائب منذ 2018
المواطن - فريق التحرير

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يسعى النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الاتحاد.

العالمي ضيفًا على الاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

النصر - دوري روشن السعودي
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC

النصر يستهدف الفوز

ويتطلع النصر لتحقيق الفوز الأول منذ 5 أعوام على الاتحاد في دوري روشن السعودي، حيث يعود آخر انتصار له إلى ديسمبر عام 2018 بنتيجة 2\1، حيث تقابلا 10 مرات بعد ذلك، خسر 7 مرات وتعادل 3 مرات.

الاتحاد والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وبعد الفوز الأخير للنصر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق انتصارين متتاليين بنتيجة 3\2 و4\2، ثم خيم التعادل بهدف لكل منهما على نتيجة مواجهتين متتاليتين.

وعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وحقق 3 انتصارات متتالية على النصر بنتيجة 2\1، 3\1 و3\0، قبل أن يتعادل سلبيًا، ثم فاز العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وانتصر بهدف في لقاء الدور الثاني بالموسم الماضي.

الاتحاد والنصر - إيجور كورونادو - كأس العالم للأندية

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