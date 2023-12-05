النصر يتأخر بهدف ضد استقلال دوشنبه في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني ضد النصر، بتأخر العالمي بهدف دون رد في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسجل اللاعب “اليشر دزهاليلوف” الهدف الوحيد لفريق استقلال دوشنبه في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة بعد تمريرة خاطئة من اللاعب عبدالرحمن غريب.