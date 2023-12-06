النصر يتأهل بدون هزيمة للمرة الأولى

ظهر النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، بشكل مميز للغاية ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ليُحقق رقمًا استثنائيًا.

التعادل ضد استقلال دوشنبه

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره استقلال دوشنبه بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1.

ورفع العالمي رصيده إلى 14 نقطة، ليتأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا في صدارة مجموعته، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه إلى 3 نقاط في المركز الأخير.

النصر بدون هزيمة في المجموعات

وتُعد هذه المرة الأولى التي ينهي فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي دون هزيمة، حيث إنه خسر مرة واحدة على الأقل في المشاركات السابقة.

وخسر العالمي مرة واحدة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا نسختي 2020 و2021، وهُزم مرتين في أعوام 2011، 2015 و2019، وتعرض لـ3 خسائر في البطولة القارية عام 2016.