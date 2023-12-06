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بعد تعادله ضد استقلال دوشنبه

النصر يتأهل بدون هزيمة للمرة الأولى

الأربعاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
النصر يتأهل بدون هزيمة للمرة الأولى
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، بشكل مميز للغاية ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ليُحقق رقمًا استثنائيًا.

التعادل ضد استقلال دوشنبه

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره استقلال دوشنبه بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1\1.

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ورفع العالمي رصيده إلى 14 نقطة، ليتأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا في صدارة مجموعته، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلال دوشنبه إلى 3 نقاط في المركز الأخير.

النصر ضد استقلال دوشنبه
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

النصر بدون هزيمة في المجموعات

وتُعد هذه المرة الأولى التي ينهي فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي دون هزيمة، حيث إنه خسر مرة واحدة على الأقل في المشاركات السابقة.

النصر في دوري أبطال آسيا
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

وخسر العالمي مرة واحدة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا نسختي 2020 و2021، وهُزم مرتين في أعوام 2011، 2015 و2019، وتعرض لـ3 خسائر في البطولة القارية عام 2016.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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