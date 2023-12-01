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ضمن منافسات دوري روشن

النصر يسعى لإلحاق أول هزيمة بالهلال

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١١ مساءً
النصر يسعى لإلحاق أول هزيمة بالهلال
المواطن - فريق التحرير

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يطمح النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في ديربي الرياض ضد الهلال اليوم.

الهلال يُلاقي العالمي اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي.

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وقبل ديربي الرياض اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد العالمي في المركز الثاني بـ34 نقطة.

ديربي الرياض
ديربي اليوم – المصدر @SPL

النصر يسعى للفوز

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستوى مميزًا مع لويس كاسترو هذا الموسم، وتجنب الخسارة خلال آخر 20 مباراة متتالية في جميع البطولات، في رقم غائب عن العالمي منذ عام 2014.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ويسعى العالمي لإلحاق أول هزيمة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الجمعة، وفي دوري روشن السعودي هذا الموسم بشكل عام، والاقتراب خطوة من الصدارة، أملًا في تعثر الأزرق بالمباريات القادمة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 7 مباريات يوم الجمعة في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وفاز بهم جميعًا.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

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