النصر يسعى لتجنب انطلاقة الدور الأول

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، للظهور بشكل مميز خلال مواجهة الاتفاق اليوم، وتحقيق الفوز.

مباراة النصر ضد الاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الاتفاق، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يتواجد العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن بـ24 نقطة.

كاسترو يسعى للفوز

ويأمل لويس كاسترو، في تجنب انطلاقة الدور الأول في مباراة اليوم، حيث بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الموسم الحالي بالخسارة ضد الاتفاق بهدفين مقابل هدف، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويطمح العالمي لرد الاعتبار أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ومواصلة انتصاراته، بعد فوزه على الرياض في الجولة الـ16، فيما تم تأجيل مواجهته ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ17.

ويعول لويس كاسترو، على القوة الهجومية الضاربة في صفوف النصر، المتمثلة في النجم البرازيلي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أندرسون تاليسكا العائد من الإيقاف.