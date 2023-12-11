النصر يعبر لنصف نهائي كأس الملك بخماسية في الشباب

صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه على الشباب بخماسية مقابل هدفين.

الشباب ضد النصر

وسجل النجم الإيفواري سيكو فوفانا، الهدف الأول للنصر بالدقيقة الـ17، ثم نجح اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز هدف التعادل سريعًا للشباب في الدقيقة الـ24.

وبعدها، عاد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، ليضيف الهدف الثاني لفريقه في شباك الشباب، وذلك خلال لقاء الفريقين المقام حاليًّا في ربع نهائي بطولة كأس الملك.

واستغل ماني هجمة مرتدة نُفذت سريعًا بينه وبين البرتغالي أوتافيو ليضيف النجم السنغالي الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الـ 28.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، سجل اللاعب عبدالرحمن غريب الهدف الثالث للعالمي.

وفي الشوط الثاني، تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز رابع أهداف العالمي بالدقيقة الـ 75.

ثم سجل هتان باهبري الهدف الثاني للشباب في الدقيقة الـ 91، ثم سجل محمد مران خامس أهداف العالمي.

هدددددف!⚽

ثالث الأهداف النصراوية من عبدالرحمن غريب ⚽🔥 الشباب 1 × 3 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/ap5LHOa23r — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023

هدددددف!⚽

رونالدو يضع بصمته في شباك الشباب بهدف رابع ⚽🔥 الشباب 1 × 4 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/NEErBVgeut — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023