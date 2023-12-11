النصر يعبر لنصف نهائي كأس الملك بخماسية في الشباب ناسا تلتقط لقطات مذهلة لانفجار نجم يشبه الشجرة 9 ملايين زائر يعيشون الترفيه في مناطق موسم الرياض ياسين بونو أفضل حارس إفريقي عن عام 2023 تعليق الدراسة الحضورية بتعليم المدينة المنورة غدًا إلزام الأمير هاري بدفع غرامة 60 ألف دولار بعد معركته مع الداخلية البريطانية النصر يُنهي الشوط الأول بثلاثية في الشباب براءة اختراع سعودية بتصنيع مركبات للأدوية من مخلفات التمور الإسباني كورتيس مدربًا لـ أخضر السيدات حتى 2027 بعد هجمة مرتدة مثالية .. ساديو ماني يسجل ثاني أهداف النصر
صعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه على الشباب بخماسية مقابل هدفين.
وسجل النجم الإيفواري سيكو فوفانا، الهدف الأول للنصر بالدقيقة الـ17، ثم نجح اللاعب البرازيلي كارلوس جونيور في إحراز هدف التعادل سريعًا للشباب في الدقيقة الـ24.
وبعدها، عاد النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، ليضيف الهدف الثاني لفريقه في شباك الشباب، وذلك خلال لقاء الفريقين المقام حاليًّا في ربع نهائي بطولة كأس الملك.
واستغل ماني هجمة مرتدة نُفذت سريعًا بينه وبين البرتغالي أوتافيو ليضيف النجم السنغالي الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الـ 28.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، سجل اللاعب عبدالرحمن غريب الهدف الثالث للعالمي.
وفي الشوط الثاني، تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز رابع أهداف العالمي بالدقيقة الـ 75.
ثم سجل هتان باهبري الهدف الثاني للشباب في الدقيقة الـ 91، ثم سجل محمد مران خامس أهداف العالمي.
هدددددف!⚽
أول أهداف #النصر من فوفانا ⚽🔥
الشباب 0 × 1 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/u2vaPOiTQa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
هدددددف!⚽
كارلوس جونيور يعود بالشباب للتعادل ⚽🔥
الشباب 1 × 1 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/FfRliekQqw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
هدددددف!⚽
مرتدة للنصر .. وماني يسجل ثاني أهداف #النصر ⚽🔥
الشباب 1 × 2 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/HKAKKiEYia
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
هدددددف!⚽
ثالث الأهداف النصراوية من عبدالرحمن غريب ⚽🔥
الشباب 1 × 3 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/ap5LHOa23r
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
هدددددف!⚽
رونالدو يضع بصمته في شباك الشباب بهدف رابع ⚽🔥
الشباب 1 × 4 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/NEErBVgeut
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
هدددددف!⚽
الخامس للنصر من محمد مران ⚽🔥
الشباب 2 × 5 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/jdNdnCa1Iq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023
هدددددف!⚽
هتان باهبري يسجل الهدف الثاني للشباب ⚽
الشباب 2 × 4 النصر#أغلى_الكؤوس #الشباب_النصر | #SSC pic.twitter.com/Wq7M7f96Wp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 11, 2023