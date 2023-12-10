النصر يفقد أليكس تيليس ضد الشباب

تأكد غياب النجم البرازيلي أليكس تيليس عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الشباب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

غياب أليكس تيليس للإصابة

وأكدت تقارير أن أليكس تيليس، سيواصل الغياب عن المباريات، بسبب الإصابة التي تعرض خلال مشاركته في ديربي الرياض، حيث لم يتعاف حتى الآن، ويُفاضل لويس كاسترو بين أيمن يحيى ومحمد قاسم لتعويضه.

وكان أليكس تيليس قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة النصر ضد الهلال، في الجولة الـ15، ليغيب عن مواجهتي استقلال الطاجيكي في دوري أبطال آسيا، والرياض في دوري روشن السعودي.

مباراة الشباب ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب نادي الشباب في الرياض، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويأمل الشباب في حضور الجماهير بأعداد كبيرة لدعم وتحفيز اللاعبين، للظهور بشكل مميز واستعادة نغمة الانتصارات، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألق وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.