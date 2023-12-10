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بسبب معاناته من الإصابة

النصر يفقد أليكس تيليس ضد الشباب

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
النصر يفقد أليكس تيليس ضد الشباب
المواطن - فريق التحرير

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تأكد غياب النجم البرازيلي أليكس تيليس عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الشباب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

غياب أليكس تيليس للإصابة

وأكدت تقارير أن أليكس تيليس، سيواصل الغياب عن المباريات، بسبب الإصابة التي تعرض خلال مشاركته في ديربي الرياض، حيث لم يتعاف حتى الآن، ويُفاضل لويس كاسترو بين أيمن يحيى ومحمد قاسم لتعويضه.

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وكان أليكس تيليس قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة النصر ضد الهلال، في الجولة الـ15، ليغيب عن مواجهتي استقلال الطاجيكي في دوري أبطال آسيا، والرياض في دوري روشن السعودي.

أليكس تيليس. - دوري روشن
تيليس – المصدر @AlNassrFC

مباراة الشباب ضد النصر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشباب ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين، على ملعب نادي الشباب في الرياض، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

ويأمل الشباب في حضور الجماهير بأعداد كبيرة لدعم وتحفيز اللاعبين، للظهور بشكل مميز واستعادة نغمة الانتصارات، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألق وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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