النصر يفقد 5 لاعبين أمام التعاون

سيغيب 5 لاعبين عن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك عن مباراة التعاون اليوم في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن.

ولن يتواجد مع العالمي في لقاء اليوم كل من ” أيمن يحيى، عبدالله مادو، نواف بوشل، علي الحسن، خالد الغنام”.

ويسعى العالمي للفوز ورد الاعتبار من التعاون، بعد فوز الأخير على أصفر الرياض في الجولة الثانية من دوري روشن الموسم الحالي بنتيجة 2- 0 يوم 18 أغسطس الماضي، حيث سجل للتعاون وقتها كل من الكاميروني لياندر تاوامبا واللاعب أحمد باحسين.

تشكيل النصر المتوقع

وسيكون تشكيل العالمي المتوقع مكونًا من: “العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، تيليس، أوتافيو، بروزوفيتش، فوفانا، ساديو ماني، تاليسكا، رونالدو”.