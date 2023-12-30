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في مباراة اليوم بدوري روشن

النصر يفقد 5 لاعبين أمام التعاون

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
النصر يفقد 5 لاعبين أمام التعاون
المواطن - فريق التحرير

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سيغيب 5 لاعبين عن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك عن مباراة التعاون اليوم في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن.

ولن يتواجد مع العالمي في لقاء اليوم كل من ” أيمن يحيى، عبدالله مادو، نواف بوشل، علي الحسن، خالد الغنام”.

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ويسعى العالمي للفوز ورد الاعتبار من التعاون، بعد فوز الأخير على أصفر الرياض في الجولة الثانية من دوري روشن الموسم الحالي بنتيجة 2- 0 يوم 18 أغسطس الماضي، حيث سجل للتعاون وقتها كل من الكاميروني لياندر تاوامبا واللاعب أحمد باحسين.

مباراة النصر والتعاون
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

تشكيل النصر المتوقع

وسيكون تشكيل العالمي المتوقع مكونًا من: “العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، تيليس، أوتافيو، بروزوفيتش، فوفانا، ساديو ماني، تاليسكا، رونالدو”.

 

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