غداً.. فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية رونالدو منهم .. 3 أزمات وترت علاقة كريم بنزيما بجماهير الاتحاد المساحات الخضراء تمتد على طريق قطار الحرمين السريع النصر يفقد 5 لاعبين أمام التعاون أمانة القصيم تسخر 438 معدة وآلية وتنجح في احتواء بردية بريدة أحمد حجازي يقود قائمة منتخب مصر لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر 260 وظيفة لدى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي علي البليهي يرد على احتفاليته بـ”البالون” وحقيقة تقليده لنجم فرنسا: أقسم بالله ما أعرفه محمد الهويش يقود مباراة النصر والتعاون
سيغيب 5 لاعبين عن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك عن مباراة التعاون اليوم في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن.
ولن يتواجد مع العالمي في لقاء اليوم كل من ” أيمن يحيى، عبدالله مادو، نواف بوشل، علي الحسن، خالد الغنام”.
ويسعى العالمي للفوز ورد الاعتبار من التعاون، بعد فوز الأخير على أصفر الرياض في الجولة الثانية من دوري روشن الموسم الحالي بنتيجة 2- 0 يوم 18 أغسطس الماضي، حيث سجل للتعاون وقتها كل من الكاميروني لياندر تاوامبا واللاعب أحمد باحسين.
وسيكون تشكيل العالمي المتوقع مكونًا من: “العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، تيليس، أوتافيو، بروزوفيتش، فوفانا، ساديو ماني، تاليسكا، رونالدو”.