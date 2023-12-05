النصر يكتفي بالتعادل ضد استقلال دوشنبه

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اكتفى الفريق الكروي الأول بنادي النصر بالتعادل أمام مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بنتيجة 1- 1 في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وسجل اللاعب “اليشر دزهاليلوف” هدف فريق استقلال دوشنبه في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة بعد تمريرة خاطئة من اللاعب عبدالرحمن غريب.
وفي الشوط الثاني، صحح عبدالرحمن غريب خطأه ليسجل هدف التعادل لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 50 من عمر اللقاء.
وبعد التعادل، أصبح رصيد أصفر الرياض 14 نقطة في المركز الأول في المجموعة الخامسة، بينما أصبح رصيد استقلال دوشنبه 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.