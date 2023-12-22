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النصر يهزم الاتفاق بثلاثية

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
النصر يهزم الاتفاق بثلاثية
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا كبيرًا على نادي الاتفاق بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من دوري روشن.

وسجل اللاعب البرازيلي تيليس الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 43.

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وفي الشوط الثاني، سجل أصفر الرياض هدفين عبر كل من مارسيلو بروزوفيتش وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 60 والـ 74، أما اللاعب محمد الكويكبي فسجل الهدف الوحيد للاتفاق في الدقيقة الـ 85.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الأصفر 40 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 10 عن الهلال المتصدر، أما نادي الاتفاق فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثامن.

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