عقوبة إطعام البابون 500 ريال الأهلي يقسو على الحزم برباعية “المواطن” توثق أمسية شعرية لـ أبو شيبة والسكران ضمن عروض رسوم وطلل النصر يهزم الاتفاق بثلاثية الشباب يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام الأخدود في دوري روشن ورشة عمل عن الدراماتورجيا في مهرجان الرياض للمسرح قراءة نقدية لـ ذاكرة صفراء ثامن العروض المسرحية بمهرجان الرياض الأهلي المصري يُتوج بـ برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف شاغرة في طيران الرياض
حقق الفريق الكروي الأول بنادي النصر فوزًا كبيرًا على نادي الاتفاق بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من دوري روشن.
وسجل اللاعب البرازيلي تيليس الهدف الأول لأصفر الرياض في الدقيقة الـ 43.
وفي الشوط الثاني، سجل أصفر الرياض هدفين عبر كل من مارسيلو بروزوفيتش وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين الـ 60 والـ 74، أما اللاعب محمد الكويكبي فسجل الهدف الوحيد للاتفاق في الدقيقة الـ 85.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الأصفر 40 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 10 عن الهلال المتصدر، أما نادي الاتفاق فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الثامن.
هدددددف!⚽
قذيفة تيلس تعلن الهدف الأول للنصر🚀⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/Ck7XemgIyi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
هدددددف!⚽
بروزوفيتش يضيف الهدف الثاني للنصر🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/MNbV3QAv1o
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
هدددددف!⚽
رونالدو يسجل الهدف الثالث من علامة الجزاء🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/11Saqb0ZXS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
هدددددف!⚽
الكويكبي يقلص الفارق لـ الاتفاق🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/XptFFv3gXP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023