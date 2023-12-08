Icon

13 وظيفة شاغرة لدى شركة EY Icon موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا والقناة الناقلة Icon إنجاز مثير لـ كريستيانو رونالدو في مباراته الـ 1200 في مسيرته Icon لقطات لقوة السيول في القنفذة اليوم Icon وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة Icon وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes Icon وظائف شاغرة لدى تطوير لتقنيات التعليم Icon واتساب يتيح رسائل صوتية تُسمع لمرة واحدة وتختفي Icon ثنائية برتغالية تعطي النصر التفوق على الرياض بهدفين في الشوط الأول Icon رونالدو يفتتح التسجيل لـ النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ16 من دوري روشن

النصر يهزم الرياض برباعية

الجمعة ٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ مساءً
النصر يهزم الرياض برباعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، في تحقيق فوز كبير على نادي الرياض بنتيجة 4- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

النصر ضد الرياض

وكان الشوط الأول، انتهى بتفوق العالمي بنتيجة 2- 0، حيث سجل الهدفين كل من البرتغالي رونالدو ومواطنه أوتافيو في الدقيقتين الـ 31 والـ45.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

عبدالرحمن غريب يتألق مع النصر في 2023

عبدالرحمن غريب يتألق مع النصر في 2023

النصر ضد الرياض

وفي الشوط الثاني، سجل أصفر الرياض الهدف الثالث في الدقيقة الـ 68 عبر تاليسكا ثم قلص الرياض الفارق عبر اللاعب أندري جراي في الدقيقة الـ 69.

وبالدقيقة الـ94، سجل أصفر الرياض هدفه الرابع عبر تاليسكا بعد عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام.

وبعد الفوز، أصبح رصيد النصر 37 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مظاهرات أمام البرلمان البريطاني بعد تصويته ضد وقف النار بغزة
العالم

مظاهرات أمام البرلمان البريطاني بعد تصويته ضد...

العالم
ريال مدريد يحدد بديل صفقة بديلة لـ مبابي
آخر الاخبار

ريال مدريد يحدد بديل صفقة بديلة لـ...

آخر الاخبار
خالد العقيلي شاب سعودي يتحدى الإعاقة بالعمل في تطبيقات التوصيل
السعودية اليوم

خالد العقيلي شاب سعودي يتحدى الإعاقة بالعمل...

السعودية اليوم
أسباب الصداع بعد الاستيقاظ وطرق العلاج
صحة وطب‎

أسباب الصداع بعد الاستيقاظ وطرق العلاج

صحة وطب‎
فيصل بن فرحان: السعودية ستقدم نسخة استثنائية لـ إكسبو 2030
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية ستقدم نسخة استثنائية...

السعودية اليوم
برشلونة يعلن خضوع جافي لجراحة ناجحة
آخر الاخبار

برشلونة يعلن خضوع جافي لجراحة ناجحة

آخر الاخبار
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصل موسكو
العالم

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصل موسكو

العالم
صلاة المغرب من المسجد الحرام تحت زخات المطر
السعودية اليوم

صلاة المغرب من المسجد الحرام تحت زخات...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه