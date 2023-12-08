النصر يهزم الرياض برباعية

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، في تحقيق فوز كبير على نادي الرياض بنتيجة 4- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

النصر ضد الرياض

وكان الشوط الأول، انتهى بتفوق العالمي بنتيجة 2- 0، حيث سجل الهدفين كل من البرتغالي رونالدو ومواطنه أوتافيو في الدقيقتين الـ 31 والـ45.

وفي الشوط الثاني، سجل أصفر الرياض الهدف الثالث في الدقيقة الـ 68 عبر تاليسكا ثم قلص الرياض الفارق عبر اللاعب أندري جراي في الدقيقة الـ 69.

وبالدقيقة الـ94، سجل أصفر الرياض هدفه الرابع عبر تاليسكا بعد عرضية متقنة من اللاعب سلطان الغنام.

وبعد الفوز، أصبح رصيد النصر 37 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.